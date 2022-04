Een belangrijke ondergrondse site waar hackers hun prestaties met elkaar deelden, is uit de lucht gehaald. De vermoedelijke beheerder van het RaidForums-netwerk en twee mogelijke handlangers zijn opgepakt.

RaidForums, opgericht in 2015, had meer dan een half miljoen gebruikers. Zij verkochten er toegang tot belangrijke gestolen gegevensbestanden van Amerikaanse en Britse bedrijven. Daarin stonden miljarden creditcardgegevens, rekeningnummers, gebruikersnamen en wachtwoorden van miljoenen mensen. Zulke informatie kan worden gebruikt om mee te frauderen.

Domeinnamen overgenomen

De vermoedelijke beheerder is een 21-jarige Portugees, die in januari werd gearresteerd in Groot-Brittannië. Hij zit nog vast in afwachting van uitlevering aan de Verenigde Staten. Een andere verdachte is een 21-jarige man uit Londen. Hij werd in maart gearresteerd en is inmiddels weer vrij. Bij zijn arrestatie hebben de Britse autoriteiten honderdduizenden euro's aan virtueel geld in beslag genomen.

De domeinnamen van het forum (raidforums.com, rf.ws en raid.lol) zijn overgenomen. Op de site staat nu een grote melding dat de autoriteiten de site in handen hebben.

De Europese politiedienst Europol, de Britse National Crime Agency, het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Zweedse politie hebben de actie naar buiten gebracht. De autoriteiten in Duitsland, Portugal en Roemenië waren ook betrokken bij de operatie.

RaidForums, opgericht in 2015, had meer dan een half miljoen gebruikers. Zij verkochten er toegang tot belangrijke gestolen gegevensbestanden van Amerikaanse en Britse bedrijven. Daarin stonden miljarden creditcardgegevens, rekeningnummers, gebruikersnamen en wachtwoorden van miljoenen mensen. Zulke informatie kan worden gebruikt om mee te frauderen.De vermoedelijke beheerder is een 21-jarige Portugees, die in januari werd gearresteerd in Groot-Brittannië. Hij zit nog vast in afwachting van uitlevering aan de Verenigde Staten. Een andere verdachte is een 21-jarige man uit Londen. Hij werd in maart gearresteerd en is inmiddels weer vrij. Bij zijn arrestatie hebben de Britse autoriteiten honderdduizenden euro's aan virtueel geld in beslag genomen.De domeinnamen van het forum (raidforums.com, rf.ws en raid.lol) zijn overgenomen. Op de site staat nu een grote melding dat de autoriteiten de site in handen hebben.De Europese politiedienst Europol, de Britse National Crime Agency, het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Zweedse politie hebben de actie naar buiten gebracht. De autoriteiten in Duitsland, Portugal en Roemenië waren ook betrokken bij de operatie.