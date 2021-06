Verschillende grote webplatformen waren dinsdag een tijdlang onbereikbaar. Onder meer Reddit, Amazon, PayPal, Imgur en Twitter ondervonden problemen.

De oorzaak is momenteel nog onbekend, maar volgens Downdetector waren verschillende prominente sites en diensten enige tijd onbereikbaar. Onder meer Reddit, Twitch, Amazon, HBOmax, CNN, de New York Times, Etsy, PayPal, Hulu, Fandom, AWS, Twitter, Imgur, Stack overflow, Spotify, Quora, Github en Pinterest vertoonden problemen.

Ook Reddit is momenteel onbereikbaar. © PVL

In sommige gevallen, zoals Reddit of CNN, is de site of dienst niet bereikbaar. Bij Twitter lijkt er geen probleem met de dienst zelf, maar valt op dat de site moeite heeft met emoticons. Die worden niet overal geladen waardoor tweets of gebruikersnamen plots tekst bevatten waar een emoticon moet staan.

Emoticons op twitter worden door een probleem als voluitgeschreven tekst getoond. © .

De exacte oorzaak en hoe lang de panne zal duren is momenteel nog niet bekend. Op Twitter wijst een gebruiker onder meer naar een panne bij cloudaanbieder Fastly. Mogelijk is dat de verklaring van de huidige problemen.

Update 14 uur:

De panne lijkt grotendeels voorbij. Fastly geeft aan dat het probleem bij hen is geïdentificeerd en werd opgelost.

De statuspagina van Fastly geeft aan dat er kort voor twaalf uur vanmiddag (Belgische tijd) een probleem ontstond. In praktijk was er maar een half uur tussen het ontdekken van het probleem en het toepassen van een oplossing, maar zoals wel vaker bij netwerk problemen kan het even duren voor alles zich herstelt. Details over wat er precies is foutgelopen bij het content delivery network van Fastly zijn er nog niet.

De oorzaak is momenteel nog onbekend, maar volgens Downdetector waren verschillende prominente sites en diensten enige tijd onbereikbaar. Onder meer Reddit, Twitch, Amazon, HBOmax, CNN, de New York Times, Etsy, PayPal, Hulu, Fandom, AWS, Twitter, Imgur, Stack overflow, Spotify, Quora, Github en Pinterest vertoonden problemen.In sommige gevallen, zoals Reddit of CNN, is de site of dienst niet bereikbaar. Bij Twitter lijkt er geen probleem met de dienst zelf, maar valt op dat de site moeite heeft met emoticons. Die worden niet overal geladen waardoor tweets of gebruikersnamen plots tekst bevatten waar een emoticon moet staan.De exacte oorzaak en hoe lang de panne zal duren is momenteel nog niet bekend. Op Twitter wijst een gebruiker onder meer naar een panne bij cloudaanbieder Fastly. Mogelijk is dat de verklaring van de huidige problemen.Update 14 uur:De panne lijkt grotendeels voorbij. Fastly geeft aan dat het probleem bij hen is geïdentificeerd en werd opgelost.De statuspagina van Fastly geeft aan dat er kort voor twaalf uur vanmiddag (Belgische tijd) een probleem ontstond. In praktijk was er maar een half uur tussen het ontdekken van het probleem en het toepassen van een oplossing, maar zoals wel vaker bij netwerk problemen kan het even duren voor alles zich herstelt. Details over wat er precies is foutgelopen bij het content delivery network van Fastly zijn er nog niet.