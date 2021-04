Luxeconcerns Prada, LVMH en Richemont, moederbedrijven van grote luxemerken zoals Louis Vuitton en juwelenmerk Cartier, hebben een blockchainconsortium opgezet.

Met het blockchainsysteem kunnen klanten van de merken extra zekerheid krijgen dat hun aankopen authentiek zijn. Ook zijn de producten dan op een transparantie manier te traceren.

Certificaten

Met blockchain, de technologie waar ook de digitale munteenheid bitcoin op is gebaseerd, kunnen bedrijven een transactie digitaal verifiëren. Met een gecodeerd garantiecertificaat kunnen klanten er ook achter komen of een product echt is of namaak, zei Antonio Belloni, managing director van het Franse LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). Zulke certificaten bestaan al langer in de mode-industrie, maar worden door blockchain beter.

De technische oplossing moet uiteindelijk beschikbaar worden voor alle luxemodemerken. De merken zeggen elk jaar miljarden te verliezen aan namaakspullen. De wereldwijde markt voor namaakspullen zal tegen 2022 stijgen tot bijna 1 biljoen dollar, denken analisten.

Veiling

Cartier heeft al een onderdeel van de nieuwe techniek getest, namelijk het online terugsturen van producten. Zo kunnen consumenten een foto nemen en deze uploaden om te bewijzen dat de toestand van het product niet veranderd is tussen het moment van ontvangst thuis en het moment van verzending. 'Het is iets simpels maar het versterkt het vertrouwen tussen de twee partijen', zegt Cartier-topman Cyrille Vigneron. Volgens Vigneron zou dit onderdeel ook interessant kunnen zijn voor bijvoorbeeld veilinghuizen bij het verkopen van kunst.

Techconcern Microsoft en softwaretechnologiebedrijf ConsenSys ontwikkelen de technologische infrastructuur voor de blockchainoplossing.

Met het blockchainsysteem kunnen klanten van de merken extra zekerheid krijgen dat hun aankopen authentiek zijn. Ook zijn de producten dan op een transparantie manier te traceren.Met blockchain, de technologie waar ook de digitale munteenheid bitcoin op is gebaseerd, kunnen bedrijven een transactie digitaal verifiëren. Met een gecodeerd garantiecertificaat kunnen klanten er ook achter komen of een product echt is of namaak, zei Antonio Belloni, managing director van het Franse LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). Zulke certificaten bestaan al langer in de mode-industrie, maar worden door blockchain beter.De technische oplossing moet uiteindelijk beschikbaar worden voor alle luxemodemerken. De merken zeggen elk jaar miljarden te verliezen aan namaakspullen. De wereldwijde markt voor namaakspullen zal tegen 2022 stijgen tot bijna 1 biljoen dollar, denken analisten.Cartier heeft al een onderdeel van de nieuwe techniek getest, namelijk het online terugsturen van producten. Zo kunnen consumenten een foto nemen en deze uploaden om te bewijzen dat de toestand van het product niet veranderd is tussen het moment van ontvangst thuis en het moment van verzending. 'Het is iets simpels maar het versterkt het vertrouwen tussen de twee partijen', zegt Cartier-topman Cyrille Vigneron. Volgens Vigneron zou dit onderdeel ook interessant kunnen zijn voor bijvoorbeeld veilinghuizen bij het verkopen van kunst.Techconcern Microsoft en softwaretechnologiebedrijf ConsenSys ontwikkelen de technologische infrastructuur voor de blockchainoplossing.