Apple, Alphabet (Google), Tesla, Dell en Microsoft worden aangeklaagd omwille van hun betrokkenheid bij kinderarbeid in kobaltmijnen in Congo.

De zaak wordt in de VS aangespannen door International Rights Advocates namens veertien families in Congo. De mensenrechtenadvocaten beschuldigen de technologiebedrijven ervan dat ze weten dat de kobalt in hun producten verkregen wordt door kinderarbeid.

Kobalt wordt gebruikt om de lithium-ion batterijen te maken die doorgaans in elektrische wagens, laptops en smartphones zitten. Zestig procent van alle kobalt wordt in Congo uit de grond gehaald, maar dat gebeurt niet altijd in goede omstandigheden. De advocaten wijzen er op dat er kinderen zwaargewond raken, of zelfs levend worden begraven als mijngangen instorten. Voor het werk zelf verdienen ze 1 à 2 dollar per dag.

Nasst de grote techbedrijven worden ook Zhejiang Huayou en Glencore aangeklaagd, twee eigenaars van mijnen waar de families werkten. Die laatste heeft tegenover de Britse krant The Telegraph al laten weten dat het geen artisanaal gemijnde grondstoffen koopt, verwerkt of verhandelt en ook geen kinderarbeid of dwangarbeid tolereert. Al zeggen de mensenrechtenadvocaten wel over bewijzen te beschikken dat er kinderen werden gebruikt in werkomstandigheden die tot hun dood hebben geleid.

De zaak doet denken aan de werkomstandigheden bij de Chinese Foxconn-fabrieken jaren geleden. Daar werden voor verschillende techbedrijven - waaronder Apple - toestellen gemaakt, maar ook daar werd kinderarbeid vastgesteld. Daarnaast bleken de werkomstandigheden zo stresserend dat verschillende werknemers zelfmoord pleegden.