Stripe, Meta (Facebook), Alphabet (Google), Shopify en McKinsey investeren samen bijna een miljard dollar in technologie om koolstofdioxide op te vangen.

Het gaat om de lancering van Frontier, een afdeling van online betaalspecialist Stripe, die mee wordt gefinancierd door de andere betrokken bedrijven. Binnen Frontier zal de komende 9 jaar technologie worden ontwikkeld om CO2 te capteren. De andere bedrijven beloven op hun beurt ook sommige van de ontwikkelde technologie zelf aan te kopen. In totaal gaat het om een initiatief van 925 miljoen dollar (854 miljoen euro).

Stripe legt zich al langer toe op het meerekenen van je CO2-kost om zo te investeren in technologie-ontwikkeling hierrond. Ook die initiatieven zullen gekoppeld worden aan Frontier.

'Energietransitie belangrijker'

Technologie om CO2 uit de lucht te halen bestaat al langer, maar de betrokken bedrijven hopen met hun investering de technologie een boost te geven. Al zeggen critici ook dat het verwijderen van koolstofdioxide uit de lucht geen magische oplossing is om het klimaat te redden.

Zo merkt professor Michael E. Mann tegenover CNBC op dat de uitstoot zelf vooral de helft minder moet, en dat dit decennium nog, om een impact te hebben. Hij zegt aan de zakenzender dat CO2-captering zoals Frontier nu doet een rol kan spelen op lange termijn, maar dat het niet opweegt tegen andere maatregelen zoals het inruilen van van fossiele brandstoffen voor hernieuwbare energie. Al moeten we daarbij ook nuanceren dat de betrokken bedrijven hun inspanningen niet beperken tot dit initiatief. Ook daar wordt al geruime tijd gekeken naar maatregelen die de impact op het klimaat beperken.

