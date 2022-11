Leden van de Britse oppositie hebben een onderzoek gevraagd naar de mogelijke hacking van de gsm van ex-president Liz Truss door Russische agenten. Volgens de krant Mail on Sunday gebeurde dat toen Truss nog minister van Buitenlandse Zaken was.

De krant citeert anonieme veiligheidsbronnen, die melden dat de persoonlijke smartphone van Truss gehackt zou zijn 'door agenten die vermoedelijk werken voor het Kremlin'. Ze zouden vermoedelijk toegang hebben gehad tot 'top secret uitwisselingen met internationale partners'. Een woordvoerder van de regering liet weten geen commentaar te geven over de veiligheidsmaatregelen van individuen, maar voegt toe dat er 'robuuste systemen zijn om zich te beschermen tegen cyberdreigingen'.

'Het is essentieel dat al deze veiligheidsproblemen het onderwerp uitmaken van onderzoeken en op het hoogste niveau behandeld worden', aldus Labour-parlementslid en schaduwminister voor Binnenlandse Zaken Yvette Cooper. De hacking werd ontdekt toen Truss minister van Buitenlandse Zaken was en campagne voerde om Boris Johnson op te volgen als premier. De hackers zouden een jaar lang toegang hebben gehad tot berichten van Truss, ook tot 'zeer gevoelige discussies' over de oorlog in Oekraïne. De krant schrijft ook dat premier Boris Johnson meteen op de hoogte werd gebracht en dat beslist werd om over te gaan tot een totale 'nieuwsblack-out'. 'We hebben dringend nood aan een onafhankelijk onderzoek om de waarheid te achterhalen', zegt parlementslid voor de Liberal Democrats Layla Moran.

