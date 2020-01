De komst van 5G gaat consumenten niet massaal naar nieuwe toestellen drijven, dat concludeert GSMA, de lobby van de mobiele spelers.

De smartphonemarkt vertraagt al een tijdje. Grote innovaties blijven uit en dat maakt dat consumenten langer met hun toestel doen. Pas als het echt stuk gaat of de batterij het begeeft is er een grondige reden om een nieuw toestel aan te schaffen.

GSMA onderzocht in 36 markten bij 38.000 respondenten of gebruikers willen upgraden naar een 5G toestel, maar het enthousiasme lijkt beperkt. The Register kon de studie inkijken en schrijft dat in Europa, de VS en Australië slechts 30 tot 40 procent plannen heeft om naar een 5G-toestel te upgraden. Ook als er ineens een 5G-netwerk zou zijn ligt de interesse laag.

De lage cijfers zijn waarschijnlijk deels te verklaren door het feit dat veel landen nog geen volwaardig 5G-netwerk hebben. In landen waar dat wel het geval is beperkt het zich doorgaans tot enkele grote steden. Daar komt nog bij dat er momenteel voor smartphones weinig extra mogelijkheden zijn door 5G. Voor het bedrijfsleven of toekomstige technologie (zoals zelfrijdende wagens) is dat wel het geval.

Volgens The Register is in de VS 28 procent van plan om te upgraden naar een nieuw toestel als er 5G is. In Frankrijk is dat slechts 16 procent. Aan bekendheid is er voorals nog geen probleem. Zo zou driekwart van de respondenten al wel gehoord hebben van 5G.

