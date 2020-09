Het Mobile World Congress (MWC) in Barcelona, de grootste telecombeurs ter wereld, wordt door organisator GSMA verplaatst van februari naar eind juni. Het event vindt nu plaats tussen 28 juni en 1 juli 2021.

Aanleiding voor het verschuiven van het event is de coronacrisis. De beurs stond eigenlijk voor 23 tot 25 februari van dit jaar op de planning. Hoewel covid-19 in Europa toen nog relatief weinig aandacht kreeg, greep het virus al stevig om zich heen in het Chinese Wuhan. Met het oog hierop besloot GSMA het event toen uit te stellen.

MWC is de grootste telecombeurs ter wereld die jaarlijks tienduizenden bezoekers trekt. Zij kunnen op het event netwerken en zich door fabrikanten laten bijpraten over nieuwe telecomgerelateerde producten, zoals smartphones en 5G-toepassingen.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

