Op het Mobile World Congress 2022 in Barcelona, dat tussen 28 februari en 4 maart plaatsvindt, staat dit jaar geen Russisch paviljoen. Dit meldt organisatie GSMA.

Tevens worden enkele Russische bedrijven uitgesloten van de ICT-beurs vanwege sancties die zijn opgelegd aan Rusland voor de invasie van Oekraïne.

GSMA volgt de richtlijnen van internationale sancties. Er staan ook Russische ICT-bedrijven op de sanctielijst. Maar de organisatie zegt ook zelf dat het de Russische invasie sterk veroordeelt.

Het is de eerste min of meer normale editie van MWC sinds 2019. De beurs was in 2020 een van de eersten die werd afgezegd door de coronapandemie. Vorig jaar vond er een kleinere editie plaats tegen de zomer. Ook dit jaar gaat het met naar verwachting 60.000 mensen om een kleinere editie. Ook Data News is aanwezig en zal verslag uitbrengen vanuit Barcelona.

Tevens worden enkele Russische bedrijven uitgesloten van de ICT-beurs vanwege sancties die zijn opgelegd aan Rusland voor de invasie van Oekraïne.GSMA volgt de richtlijnen van internationale sancties. Er staan ook Russische ICT-bedrijven op de sanctielijst. Maar de organisatie zegt ook zelf dat het de Russische invasie sterk veroordeelt.Het is de eerste min of meer normale editie van MWC sinds 2019. De beurs was in 2020 een van de eersten die werd afgezegd door de coronapandemie. Vorig jaar vond er een kleinere editie plaats tegen de zomer. Ook dit jaar gaat het met naar verwachting 60.000 mensen om een kleinere editie. Ook Data News is aanwezig en zal verslag uitbrengen vanuit Barcelona.