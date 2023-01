Miljardair en entrepreneur Elon Musk heeft de twijfelachtige eer het grootste verlies van persoonlijk vermogen te hebben geleden in de geschiedenis, meldt Guinness World Records. Musk, topman van Tesla, SpaceX en sinds kort ook Twitter, verloor sinds november 2021 zo'n 182 miljard dollar aan vermogen, omgerekend zo'n 168 miljard euro.

Het vermogensverlies is met name te wijten aan de forse daling van de waarde van de aandelenprijs van Tesla. Die aandelen verloren in 2022 liefst 65 procent van hun waarde. In het laatste kwartaal bedroeg de daling zelfs 54 procent. Investeerders maken zich zorgen over de focus van Musk op Twitter, het socialemediaplatform dat hij in oktober voor 44 miljard dollar overnam.

Nog steeds een enorm vermogen

Ondanks het omvangrijke verlies is het vermogen van Musk nog altijd enorm. Guinness World Records meldt op basis van data van Forbes dat het vermogen van de excentrieke ondernemer momenteel zo'n 138 miljard dollar bedraagt, of omgerekend zo'n 127,50 miljard euro.

Het vorige 'record' stond op naam van de Japanse techinvesteerder Masayoshi Son. De oprichter van de Japanse multinational SoftBank zag in 2000 een slordige 58,6 miljard dollar van zijn vermogen verdampen.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

