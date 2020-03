Guy Verstraeten is het nieuwe hoofd van SPIE ICS, de ICT-afdeling van SPIE Belgium. Hij volgt Bruno Borremans op.

Verstraeten komt van Cegeka waar hij meer dan tien jaar werkte en de laatste jaren hoofd van de afdeling Cloud Solutions & Projects was. Daarvoor werkte hij onder meer bij Accenture en IBM. Van opleiding is hij industrieel ingenieur (Universiteit Antwerpen) en behaalde hij een master Information & Security Technology aan de KU Leuven.

Verstraeten begon op 16 maart als hoofd van SPIE ICT. Hij volgt daarin Bruno Borremans op die de afdeling twee jaar leidde en nu een andere wending aan zijn carrière geeft.

SPIE is een internationale dienstverlener rond elektrotechniek, machinebouw, energie, airconditioning en communicatienetwerken. Sinds de overname van Systemat in 2018 is het bedrijf ook actief op de Belgische ICT-markt onder de naam SPIE ICT.

