Geldwisselkantoor GWK Travelex betaalde zo'n 2,1 miljoen euro aan losgeld na de zware ransomware-aanval door de Sodinokibi-bende, op 31 december vorig jaar. Dit meldt The Wall Street Journal op basis van bronnen.

De computersystemen van GWK Travelex werden kort voor de jaarwisseling in gijzeling genomen. Het bedrijf zag zich door de aanval genoodzaakt om al zijn sites en diensten in ongeveer twintig landen, waaronder België, uit de lucht te halen. Klanten konden hierdoor online geen buitenlandse valuta meer bestellen.

Om de systemen weer toegankelijk te maken, zou het geldwisselkantoor zijn overgegaan tot betaling van 285 bitcoin. Op dat moment kwam dat omgerekend neer op een bedrag van 2,1 miljoen euro. Pas medio februari was GWK Travelex opnieuw online bereikbaar.

Het geldwisselkantoor wil zelf verder geen details vrijgeven over het incident. De Britse politie voert momenteel een strafrechtelijk onderzoek naar de ransomware-infectie.

