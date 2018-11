Hack legt groot deel dark web plat

Daniel's Hosting is een van de grootste providers van hosting op het zogeheten Dark Web, een soort parallel internet dat op het beveiligde Tor netwerk draait. Administrator Daniel Winzen, van Daniel's Hosting, meldt in een mededeling op zijn site dat 6.500 verborgen webdiensten door zijn bedrijf gehost werden, en dat die nu allemaal verdwenen zijn. Het bedrijf maakte per definitie geen back-ups van pagina's. "Er is geen manier om van deze hack te herstellen, alle gegevens zijn weg", aldus Winzen. Hij vertelt aan techsite ZDNet dat de root account van de server is verwijderd, en dat alle webdiensten daarmee weg zijn.

Het Tor-netwerk routeert verkeer op een manier doe moeilijk te traceren is. Het netwerk wordt gebruikt door mensen die hun websites liever niet op het officiële internet publiceren, bijvoorbeeld omdat de activiteiten daarop niet legaal zijn, of omdat het gaat om communicatie van activisten in landen met overheidscensuur. Sinds de vorige grootste hostingdienst van het dark web begin 2017 offline ging (door een hack van collectief Anonymous), was Daniel's Hosting de belangrijkste aanbieder van dark web hosting. De dienst bood onderdak aan verschillende pagina's, waaronder fan fictie, politieke en filosofische blogs, porno, marktplaatsen, fora voor cryptomunten en plekken waar klokkenluiders hun documenten konden droppen.

Hoe de hack gebeurd is, en waarom, is nog niet meteen duidelijk.