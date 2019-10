Bij een aanval op een criminele site genaamd BriansClub, werden gegevens van zo'n 26 miljoen krediet- en bankkaarten buitgemaakt.

BriansClub, een site die gegevens verhandelt van gehackte krediet- en bankkaarten, is zelf gehackt. Criminelen konden op de website voor een kleine som de data van een gestolen betaalkaart kopen, die ze dan zelf konden inzetten voor fraude. In augustus werd echter door anonieme aanvallers bij BriansClub ingebroken. De buitgemaakte gegevens, goed voor zo'n 26 miljoen kredietkaarten, zijn door de aanvallers overgemaakt aan de banken, zodat de kaarten kunnen worden geblokkeerd.

"Meer dan 78 procent van de handel in gestolen kaarten wordt toegewezen aan een dozijn 'dark web' marktplaatsen, dus een lek van deze grootte zal zeker de zwarte handel op korte termijn verstoren," zegt Andrei Barysevich, CEO van Gemini Advisory, aan techsite KrebsOnSecurity, die de aanval ontdekte. Volgens Gemini Advisory, dat de zwarte markt in kaartgegevens probeert bij te monitoren, bestaat BriansClub al meerdere jaren. De site verkoopt onder meer 'dumps', reeksen van nullen en enen die op magnetische kaarten kunnen gezet. Met die kaarten kan je vervolgens aankopen doen, met andermans geld. De site zou zo'n 126 miljoen dollar aan bitcoin hebben binnengehaald sinds 2015. De buitgemaakte database is overgemaakt aan de banken, waardoor ze nu onbruikbaar is.