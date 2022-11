Een hacker heeft ingebroken op de server van de politiezone Zwijndrecht en duizenden nummerplaten, flitsboetes en zelfs pv's gelekt. Dat melden VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws. Het gaat om een van de grootste overheidslekken in ons land, zeggen de nieuwsmedia.

Volgens VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws kon de hacker alle gegevens van 2006 tot september 2022 inkijken. De hacker probeert de politie af te persen voor geld, downloadt een kopie van de gegevens en plaatst een link op het internet. Het is Daniël Verlaan, techjournalist bij het Nederlandse RTL Nieuws, die de link opmerkt en doorspeelt aan de redacties van VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws.

De redacties vonden duizenden pv's terug, ook van gevoelige zaken, zoals foto's van een mishandelde jongen die een klacht indiende tegen zijn vader. Daarnaast ontdekten de redacties gegevens die de politiezone opvroeg bij telecombedrijven zoals Telenet en nummerplaten die geregistreerd werden door ANPR-camera's.

Slecht beveiligd politienetwerk

'Het datalek tast de privacy van iedereen die in contact kwam met de lokale politiezone stevig aan. En de oorzaak is simpel: een slecht beveiligd politienetwerk', schrijft VTM-journalist Kenneth Dee.

'Cybercrime is hot momenteel: het blijkt dat soms menselijke fouten gebeuren in een organisatie waardoor mensen inderdaad soms toegang krijgen tot een systeem. Intussen hebben wij alles gedeconnecteerd', zegt korpschef Marc Snels. 'Het is natuurlijk een heel spijtige zaak. Wij vinden dit bijzonder vervelend. En het is onze bekommernis dat de gevolgen minimaal zullen zijn. We gaan de eventueel benadeelde mensen maximaal contacteren en in kennis stellen.'

Volgens VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws kon de hacker alle gegevens van 2006 tot september 2022 inkijken. De hacker probeert de politie af te persen voor geld, downloadt een kopie van de gegevens en plaatst een link op het internet. Het is Daniël Verlaan, techjournalist bij het Nederlandse RTL Nieuws, die de link opmerkt en doorspeelt aan de redacties van VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws.De redacties vonden duizenden pv's terug, ook van gevoelige zaken, zoals foto's van een mishandelde jongen die een klacht indiende tegen zijn vader. Daarnaast ontdekten de redacties gegevens die de politiezone opvroeg bij telecombedrijven zoals Telenet en nummerplaten die geregistreerd werden door ANPR-camera's.'Het datalek tast de privacy van iedereen die in contact kwam met de lokale politiezone stevig aan. En de oorzaak is simpel: een slecht beveiligd politienetwerk', schrijft VTM-journalist Kenneth Dee.'Cybercrime is hot momenteel: het blijkt dat soms menselijke fouten gebeuren in een organisatie waardoor mensen inderdaad soms toegang krijgen tot een systeem. Intussen hebben wij alles gedeconnecteerd', zegt korpschef Marc Snels. 'Het is natuurlijk een heel spijtige zaak. Wij vinden dit bijzonder vervelend. En het is onze bekommernis dat de gevolgen minimaal zullen zijn. We gaan de eventueel benadeelde mensen maximaal contacteren en in kennis stellen.'