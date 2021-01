Een hacker heeft met het internet verbonden peniskooien in gijzeling genomen en eist 0,02 bitcoin (circa 550 euro) aan losgeld om de toegang weer terug te geven.

Dat meldt techblog Motherboard. Een peniskooi of kuisheidsgordel is een seksspeeltje dat een man om zijn penis kan dragen waarna hij geen erectie meer kan krijgen. Het is een populair item in de sm-scene omdat de sleutel, en daarmee de controle over de geslachtsorganen, aan een sekspartner kan worden gegeven.

Op afstand bediend

Een kuisheidskooi heeft meestal een analoog slot, maar er bestaan ook digitale varianten die op afstand bediend kunnen worden met een app. De hack in kwestie treft de Cellmate-kooien van de Chinese fabrikant Qiui. Afgelopen oktober kwamen die al in opspraak omdat beveiligingsonderzoekers erachter kwamen dat ze te kraken waren.

Destijds werd bekend dat hackers niet alleen de kooien kunnen gijzelen, maar ook berichten die via de Qiui-app worden gestuurd kunnen meelezen en dat de locatie van de gebruiker te zien is. De fabrikant liet toen weten het lek gedicht te hebben in een update, maar dat gebruikers die de update niet geïnstalleerd hadden, kwetsbaar bleven.

De fabrikant heeft nog niet gereageerd op de huidige hack.

Dat meldt techblog Motherboard. Een peniskooi of kuisheidsgordel is een seksspeeltje dat een man om zijn penis kan dragen waarna hij geen erectie meer kan krijgen. Het is een populair item in de sm-scene omdat de sleutel, en daarmee de controle over de geslachtsorganen, aan een sekspartner kan worden gegeven.Een kuisheidskooi heeft meestal een analoog slot, maar er bestaan ook digitale varianten die op afstand bediend kunnen worden met een app. De hack in kwestie treft de Cellmate-kooien van de Chinese fabrikant Qiui. Afgelopen oktober kwamen die al in opspraak omdat beveiligingsonderzoekers erachter kwamen dat ze te kraken waren.Destijds werd bekend dat hackers niet alleen de kooien kunnen gijzelen, maar ook berichten die via de Qiui-app worden gestuurd kunnen meelezen en dat de locatie van de gebruiker te zien is. De fabrikant liet toen weten het lek gedicht te hebben in een update, maar dat gebruikers die de update niet geïnstalleerd hadden, kwetsbaar bleven.De fabrikant heeft nog niet gereageerd op de huidige hack.