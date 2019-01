Hacker kaapt alarmeringssysteem Australië

"EWN is gehackt. Uw persoonlijke informatie is niet veilig'', stond in het bericht. Ook stuurde de afzender een e-mailadres mee en een link naar een website. Het bedrijf achter het alarmeringssysteem zegt dat de boodschap is verzonden via e-mail, tekstberichten en vaste telefoonlijnen.

"EWN-medewerkers kregen snel in de gaten dat een aanval gaande was en schakelden onze systemen uit. Daardoor bleef het aantal verstuurde berichten beperkt'', citeert omroep ABC uit een verklaring van het bedrijf. Volgens het bedrijf kreeg de hacker geen toegang tot persoonlijke informatie van mensen.

Burgemeester Matt Burnett van de plaats Gladstone in Queensland zegt dat het systeem levens kan redden, maar vreest dat burgers vanwege het incident zullen afhaken. Het alarmeringssysteem wordt gebruikt om Australiërs te waarschuwen bij noodsituaties, zoals natuurbranden. In ons land werd vorig jaar met Be-Alert een gelijkaadig systeem ingevoerd.