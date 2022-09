Een hacker heeft beelden gepubliceerd van de langverwachte game Grand Theft Auto VI, ontwikkeld door Rockstar Games. Het gaat om tientallen video's. Een lek van deze omvang is zeer zeldzaam, maar mensen die bekend zijn met de ontwikkeling van het spel zeggen dat het materiaal authentiek is.

De video's werden geplaatst op een onlineforum. Bij de publicatie gaf de hacker aan op zoek te zijn naar een deal met Rockstar Games. Daarmee wekt de dader de indruk meer beelden openbaar te willen maken, tenzij er een geldbedrag wordt overgemaakt.

Dezelfde persoon gaf ook aan achter een hack van Uber Technologies te zitten, dat vorige week meldde onderzoek te doen naar een veiligheidsincident. Het netwerk zou zijn gehackt waardoor het taxi- en maaltijdbedrijf verschillende interne communicatie- en technische systemen moest uitschakelen.

3,5 miljard dollar

Verwacht wordt dat GTA VI, de opvolger van het in 2013 uitgebracht GTA V, ongeveer 3,5 miljard dollar moet opleveren. De inkomsten in de jaren daarna zouden neerkomen op ongeveer 2 miljard dollar per jaar, volgens schattingen van Bank of America

Het in New York gevestigde Rockstar Games, een dochter van Take-Two Interactive Software, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de gelekte beelden.

