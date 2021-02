Hackers hebben via TeamViewer geprobeerd om de watervoorraad van een kleine stad in Florida te vergiftigen.

Met de aanval op het waterzuiveringssysteem van het stadje Oldsmar probeerden de hackers in kwestie om de hoeveelheid natriumhydroxide (bijtende soda) in het water te verhogen. De 15.000 mensen die voor hun water van de installatie afhankelijk zijn, zouden zo tot honderd keer meer natriumhydroxide binnenkrijgen dan normaal.

TeamViewer

De aanval gebeurde over het internet, via de afstandstool TeamViewer, zegt Bob Gualtieri, sheriff van Pinellas County, op een persconferentie over het voorval. De aanvallers konden op deze manier de machine overnemen die de hoeveelheden natriumhydroxide in het water beheert. De chemische stof moet in lage dosissen het pH-gehalte van het water verhogen zodat er minder metalen in oplossen. In hoge dosissen is het echter giftig, met onder meer uitslag of brandwonden tot gevolg.

De verhoging van de chemische stof werd tijdig ontdekt door een medewerker die ze meteen weer ongedaan maakte, alsnog de sheriff. Hij benadrukt bovendien dat er nog andere veiligheidsmaatregelen voorzien zijn om te zorgen dat vergiftigd water, iets wat we vooral associëren met de vijanden van Batman, niet in het echt tot bij de mensen komt (tenzij je in Flint woont uiteraard).

De waterzuiveringsinstallatie zegt dat alleen erkende gebruikers van op afstand zouden mogen inloggen. Een van die erkende gebruikers, die van op afstand aan het werk was, verloor vorige vrijdag de controle over zijn muis en zag op zijn scherm hoe een derde partij door de beheersoftware begon te manoeuvreren. De hacker verhoogde de hoeveelheid natriumhydroxide in het water van 100 deeltjes per miljoen naar 11.100 deeltjes per miljoen en vertrok weer. Zodra de hack voorbij was, kon de medewerkers alles weer terugzetten.

Het is momenteel niet duidelijk wie er achter de aanval zit, en waarom specifiek de watervoorraad van een klein stadje in Florida doelwit werd.

