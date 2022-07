Onbekende hackers beweren de gegevens van een miljard Chinezen te hebben gestolen bij een inbraak in een databank van de politie van Shanghai. Het zou om de grootste gegevensdiefstal ooit in China gaan.

De persoon of groep die achter de diefstal zit, biedt de gegevens te koop aan voor 10 bitcoins, goed voor zowat 200.000 dollar. De gegevens zouden volgens een anonieme post op een forum over cybersecurity namen, adressen, geboortedata, nationale identificatienummers, telefoonnummers en gegevens over criminele feiten omvatten.

De omvang van de vermeende hack zorgt heel wat voor ophef in de Chinese cybersecuritysector. Er wordt getwijfeld aan de geloofwaardigheid van de bewering en er is speculatie hoe het datalek is kunnen ontstaan. Een van de theorieën is dat de hackers via een derde partij die cloud-diensten aanbiedt, is kunnen binnendringen in de databank. De autoriteiten van Shanghai en de lokale politie hebben niet gereageerd op de beweringen. Ook de Chinese regulator reageerde niet. China wordt vaak met de vinger gewezen als een van de belangrijkste thuisbasissen voor cybercriminelen, maar er is weinig bekend over binnenlandse cyberaanvallen.

