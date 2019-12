Het parket is een onderzoek gestart naar een hacking van de politieschool van Oost-Vlaanderen.

De hackers konden inbreken op de schoolwebsite en slaagden erin meer dan honderd adressen, gsm-nummers en bankrekeningnummers buit te maken van magistraten en toppolitiemensen die er lesgeven, berichten Het Nieuwsblad en De Standaard.

De feiten gebeurden al in het voorjaar. De politieschool van Oost-Vlaanderen, PAULO, heeft een website die door een externe firma wordt gerund. 'En wellicht is de hack daar gebeurd', zegt Paul Schelleman, verantwoordelijke voor de gegevens­bescherming bij de provincie Oost-Vlaanderen. 'Maar omdat de hackers geen sporen nalieten, hadden we dat pas veel later door en konden we pas dan de politie inlichten.'

Nicolas Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de lokale Politie hoopt 'snel meer uitleg te krijgen, zodat we een zicht krijgen op de omvang van de schade'. Het parket wou geen commentaar kwijt over de zaak.