De cybercriminelen achter de ransomware-aanval op MediaMarkt, die ook Belgische winkels treft, eisen 50 miljoen dollar (ruim 43 miljoen euro) losgeld van de elektronicaretailer om weer toegang te krijgen tot gegijzelde systemen. Over de betaling wordt momenteel onderhandeld, meldt de Nederlandse zender RTL Nieuws dinsdag.

MediaMarkt weigert commentaar te geven met betrekking tot het losgeld en geeft alleen aan dat het onderzoek naar de cyberaanval nog gaande is. Veel Europese vestigingen van de Duitse winkelketen MediaMarkt zouden zijn getroffen. De winkels blijven wel open en 'klanten worden zo goed mogelijk verder geholpen', zei woordvoerder Janick De Saedeleer maandag.

Aanval van Hive

Volgens RTL Nieuws gaat het om de cybercriminele groep Hive, die sinds juni van dit jaar bedrijven en organisaties aanvalt en hun computers en bestanden gijzelt. Hive vraagt ​​om het losgeld in bitcoins te betalen. RTL Nieuws, dat interne communicatie van MediaMarkt kon inkijken, zegt dat de computers in de winkels niet meer gebruikt kunnen worden. Aankopen kunnen wel nog in de winkels plaatsvinden, maar het intrekken van bestellingen en retourneren is niet meer mogelijk.

De cyberaanval begon van zondag op maandag. MediaMarkt heeft naar eigen zeggen onmiddellijk de relevante autoriteiten geïnformeerd en zegt dat het bezig is om precies te bepalen welke systemen zijn getroffen en hoe eventuele schade kan worden voorkomen.

MediaMarkt weigert commentaar te geven met betrekking tot het losgeld en geeft alleen aan dat het onderzoek naar de cyberaanval nog gaande is. Veel Europese vestigingen van de Duitse winkelketen MediaMarkt zouden zijn getroffen. De winkels blijven wel open en 'klanten worden zo goed mogelijk verder geholpen', zei woordvoerder Janick De Saedeleer maandag.Volgens RTL Nieuws gaat het om de cybercriminele groep Hive, die sinds juni van dit jaar bedrijven en organisaties aanvalt en hun computers en bestanden gijzelt. Hive vraagt ​​om het losgeld in bitcoins te betalen. RTL Nieuws, dat interne communicatie van MediaMarkt kon inkijken, zegt dat de computers in de winkels niet meer gebruikt kunnen worden. Aankopen kunnen wel nog in de winkels plaatsvinden, maar het intrekken van bestellingen en retourneren is niet meer mogelijk.De cyberaanval begon van zondag op maandag. MediaMarkt heeft naar eigen zeggen onmiddellijk de relevante autoriteiten geïnformeerd en zegt dat het bezig is om precies te bepalen welke systemen zijn getroffen en hoe eventuele schade kan worden voorkomen.