De Belgische weefmachinemaker Picanol is het slachtoffer geworden van een cyberaanval. De fabriek in Ieper ligt grotendeels stil, net als de vestiging in China.

Het is nog niet duidelijk wie de cyberaanval heeft gelanceerd. Tegenover VRT Nieuws kon Picanol-woordvoerder Frederic Dryhoel wel al bevestigen dat het de hackers om ransomware te doen is: een vorm van cybercriminaliteit waarbij het aangevallen systeem pas wordt vrijgegeven nadat het slachtoffer een zekere hoeveelheid losgeld heeft betaald.

De IT-systemen van de weefgetouwenmaker in Ieper en in de afdeling in China zijn grotendeels uitgeschakeld. "We kregen deze ochtend melding van onze fabriek in China dat een aantal systemen daar plat liggen. Daarna kwam dezelfde melding uit Ieper", aldus de woordvoerder.

Op sommige afdelingen kan volgens hem wel nog gewerkt worden, maar een groot deel van de productie ligt stil. Picanol weet nog niet wanneer de productie volledig hervat zal kunnen worden.

