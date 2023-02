Hackers hebben vorig jaar voor een recordbedrag van 3,8 miljard dollar (3,5 miljard euro) aan cryptomunten gestolen. Vooral hackers uit Noord-Korea waren erg actief, zo staat in een rapport van blockhainonderzoeker Chainanalysis.

Het buitgemaakte bedrag aan digitale munten lag 15 procent hoger dan in 2021, toen hackers erin slaagden om 3,3 miljard dollar te stelen. Volgens het rapport waren hackers die door de Verenigde Staten aan de Noord-Koreaanse regering worden gelinkt, goed voor een geschatte 1,7 miljard dollar aan ontvreemde cryptomunten, tegen zowat 400 miljoen dollar in 2021. Noord-Koreaanse hackers richten zich meer op de cryptomarkt om zo middelen binnen te halen nu het land gebukt gaat onder internationale sancties, zeggen de VS. De opbrengsten ervan zouden onder meer gebruikt worden om de Noord-Koreaanse wapenprogramma's te financieren.

De Amerikaanse inlichtingendienst FBI beschuldigde vorige week nog twee Noord-Koreaanse groepen van cybercriminelen van de diefstal van 100 miljoen dollar tijdens een hacking in juni bij de cryptodienst Harmony Bridge. En Lazarus Group en APT38, online groepen met banden met Noord-Korea, zouden in maart zowat 600 miljoen dollar in cryptomunten hebben buitgemaakt na de kraak van videospel Axie Infinity.

