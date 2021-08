Bij het gespecialiseerde blockchainbedrijf Poly Network hebben hackers een recordbedrag aan cryptomunten ontvreemd. 'Beste hacker, we willen graat met jullie in contact komen en dringen erop aan dat de gehackte activa teruggegeven worden', schrijft Poly Network op Twitter.

'De geldsom die jullie gehackt hebben is de grootste in de geschiedenis van defi (decentralized finance, of financiële dienstverlening zonder tussenpersoon, nvdr.). Dat geld komt van tienduizenden leden van de cryptogemeenschap', aldus nog Poly Network op Twitter.

Bij de diefstal zijn munten van Ethereum, BinanceChain en OxPolygon gestolen. Cybersecurity-onderzoeker Mudit Gupta berekende dat het in totaal om een bedrag gaat van zowat 600 miljoen dollar.

