Hackers zijn er in Frankrijk vandoor gegaan met de persoonlijke gegevens van 1,4 miljoen Parijzenaars die een coronatest deden.

Ziekenhuizen in de regio doen aangifte en meldden dat de gegevens al in de zomer gestolen werden.

Het ging om persoonlijke informatie, zoals rijksregisternummers, contactgegevens en testresultaten van 1,4 miljoen personen. De hackers wisten de data te ontfutselen bij het departement van de regionale gezondheidszorg dat verantwoordelijk is voor bron- en contactonderzoek. Alle getroffenen worden individueel op de hoogte gesteld.

De Franse privacywaakhond is op de hoogte gebracht van de datadiefstal en er wordt een onderzoek ingesteld.

