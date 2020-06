De website van het Federaal Planbureau, een overheidsinstelling die onder meer economische studies maakt, is op 8 juni gehackt. Daarbij zijn persoonsgegevens gestolen, zo meldt het Planbureau.

'Persoonsgegevens die zich in de distributielijst bevinden of in de database waarin activiteiten worden geregistreerd, zijn bij een computerinbraak gestolen', zegt het Planbureau.

Wie op die lijst staat of zich op de website registreerde voor een activiteit, loopt een verhoogde kans op phishing via e-mails die afkomstig lijken te zijn van het Federale Planbureau. Het FPB raadt mensen die mogelijk het slachtoffer geworden zijn van de gegevensdiefstal aan om extra waakzaam te zijn.

