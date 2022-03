Russische hackers zijn in de afgelopen weken druk bezig geweest met spionage, phishing en andere aanvallen gericht op Oekraïne en de Europese bondgenoten. Dat heeft een speciale afdeling tegen cybercrime van internetbedrijf Google geconstateerd.

De Threat Analysis Group van Google, die zich richt op het verstoren van activiteiten van hackers en gebruikers waarschuwt, heeft maandag in een blog gemeld dat in de afgelopen twee weken de Russische hackers van Fancy Bear phishing-emails hebben gestuurd naar het Oekraïense mediabedrijf UkrNet. Met phishing-berichten proberen hackers inloggegevens van gebruikers te achterhalen.

Rusland ontkent dat het hackers op haar vijanden afstuurt. Google maakte niet bekend of de pogingen succesvol zijn geweest. Het bedrijf meldde ook activiteiten van hackers uit Wit-Rusland gericht op de Poolse en Oekraïense overheid en van in China gevestigde hackers die naar 'Europese entiteiten' bijlagen met daarin virussen hebben gestuurd.

