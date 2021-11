Hackers zijn erin geslaagd gegevens van circa 7 miljoen klanten van de Amerikaanse beleggingsapp Robinhood te pakken te krijgen. Dat heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt.

De kraak gebeurde vorige week woensdag. Hackers konden volgens het bedrijf de hand leggen op de e-mailadressen van zowat 5 miljoen klanten en de volledige namen van een andere groep van circa 2 miljoen mensen.

Over 310 mensen veroverden de cybercriminelen nog bijkomende informatie, waaronder geboortedatum en postcode. Bij circa tien klanten ging het om nog meer rekeningdetails. Geen enkele klant heeft financieel verlies geleden door het incident, klinkt het.

Het bedrijf zegt dat de hackers losgeld vroegen, maar verduidelijkt niet of het daarop is ingegaan. 'We hebben meteen de politie ingelicht en zijn het incident verder aan het onderzoeken met de hulp van Mandiant, een externe veiligheidsfirma.'

