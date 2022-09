InterContinental Hotels, een keten met meer dan zesduizend hotels wereldwijd, heeft hackers over de vloer gekregen. Daardoor zijn er onder meer reservatieproblemen, ook bij dochterbedrijven Crowne Plaza en Holiday Inn.

InterContintental Hotels Group is een van de grootste hotelketens ter wereld. Met iets meer dan zesduizend hotels en zo'n 1.800 hotels in aantocht verspreid over honderd landen. Naast de InterContintental hotels is de Britse multinational ook eigenaar van onder meer Holiday Inn, Crowne Plaza, Regent en Six Senses.

Op dinsdag meldde de groep aan de London Stock Exchange dat haar IT-systemen het slachtoffer zijn van 'ongeautoriseerde activiteiten'. Daardoor zijn verschillende boekingsmethodes en andere toepassingen verstoord. Het bedrijf zegt samen te werken met externe specialisten om de cyberaanval te onderzoeken.

Veel technische details geeft de hotelgroep niet. Het zegt te werken aan een herstel en de totale impact te bekijken. Het benadrukt ook dat individuele hotels nog steeds kunnen werken en rechtstreekse reservaties kunnen aannemen.

