De Universiteit Gent is de afgelopen dagen het slachtoffer geworden van hackpogingen. Er is voor zover bekend geen data gestolen.

De hackers waagden eind vorige week hun kans, maar voor zover bekend is de poging niet gelukt zegt de UGent aan Data News. Wel volgt de universiteit de zaak op en heeft het intussen ook het CERT ingelicht.

Om de hackpogingen een halt toe te roepen heeft de universiteit onder onder meer de file explorer van het interne systeem Athena geblokkeerd. Al kunnen studenten of medewerkers wel op andere manieren aan hun bestanden.

Ook enkele UGent-accounts van medewerkers zijn uit voorzorg geblokkeerd, staat te lezen in een mail van rector Rik Van de Walle die Data News kon inkijken. Daarin raadt de universiteit ook aan dat gebruikers een sterk en uniek wachtwoord te hanteren, en waarschuwt het voor fraude via e-mail.

De mail die medewerkers van de UGent ontvingen nav de hackpogingen. © Knack/Data News

