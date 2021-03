Het spel Hades van studio Supergiant Games heeft de prijs voor Best Game gewonnen bij de British Academy Game Awards (BAFTA). Hades is een singleplayer vechtspel gebaseerd op Griekse mythologie.

Hades won naast de award voor Best Game ook de prijs voor gamedesign, artistieke prestatie en beste verhaal. De publieksprijs ging naar The Last of Us: Part II, een apocalyptisch spel van Naughty Dog.

Fellowship-award

De fellowship-award, die jaarlijks wordt uitgereikt aan de persoon die het meest heeft betekend voor de gameindustrie, ging dit jaar naar Siobhan Reddy. Zij is studiodirecteur bij het Britse Media Molecule, de gamestudio die onder meer bekend is van het familiespel Little Big Planet. Ook heeft de studio de game Dreams ontwikkeld, waarin spelers hun eigen levels kunnen bouwen. Dat spel won de prijs voor beste technische prestatie.

Actrice Laura Bailey ontving de prijs voor beste acteerprestatie in een leidende rol voor het personage Abby in The Last of Us: Part II. De prijs voor beste acteur in een ondersteunende rol ging naar Logan Cunningham, voor zijn vertolking van Hades in het gelijknamige spel.

