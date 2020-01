Google heeft cijfers vrijgegeven over het gebruik van Google Assistant, zijn slimme stemassistent. Volgens het bedrijf wordt de software maandelijks door vijfhonderd miljoen gebruikers ingezet.

Het is de eerste keer dat Google cijfers bekendmaakt over het gebruik van zijn assistent. Google Assistant staat ondertussen niet alleen op smartphones (hij staat standaard op nieuwere versies van Android) maar ook op allerlei slimme luidsprekers en andere toestellen. De software is beschikbaar in dertig landen, in negentig talen. Vorig jaar werd hij nog in België uitgerold.

Met zijn 500 miljoen maandelijkse gebruikers komt de assistent nu op de hoogte van andere Google producten als Maps en Chrome.

