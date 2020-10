De handel op de beurzen van Euronext, waaronder die op de beurs van Brussel, kon maandagmiddag hervatten na een urenlange panne. Dat meldt de beursuitbater in een persbericht.

De storing werd veroorzaakt door een technisch probleem in de systeemsoftware (middleware system, red.). Omstreeks 12.15 uur kon de handel hervatten. De heropstart gebeurde wel geleidelijk. De verschillende marktsegmenten (obligaties, fondsen, aandelen, derivaten, enz...) werden één na één heropgestart, met uitzondering van de handel in certificaten en warrants.

De technische storing was maandagochtend om iets voor 10 uur ontstaan. In Brussel stond de Bel20 rond die tijd op een winst van 0,39 procent.

De storing werd veroorzaakt door een technisch probleem in de systeemsoftware (middleware system, red.). Omstreeks 12.15 uur kon de handel hervatten. De heropstart gebeurde wel geleidelijk. De verschillende marktsegmenten (obligaties, fondsen, aandelen, derivaten, enz...) werden één na één heropgestart, met uitzondering van de handel in certificaten en warrants. De technische storing was maandagochtend om iets voor 10 uur ontstaan. In Brussel stond de Bel20 rond die tijd op een winst van 0,39 procent.