Beursbemiddelaar Robinhood, een van de hoofdrolspelers in de beursgekte rond fondsen als GameStop en AMC Entertainment, zou daarover al gesprekken hebben gevoerd met banken.

Bronnen melden aan persbureau Bloomberg dat het bedrijf in maart naar de beurs wil trekken. Een woordvoerder van Robinhood weigerde op de geruchten in te gaan.

Robinhood heeft de afgelopen tijd flink aan populariteit gewonnen. Tijdens de coronapandemie wist het vooral aan huis gebonden jongeren te verleiden om met de handelsapp geld te verdienen. Ook wordt de app gebruikt om de tijd te doden.

Reddit

Het platform kwam onlangs in geldnood als gevolg van acties van kleine beleggers op internetforum Reddit die zich massaal stortten op aandelen als die van GameStop en AMC om daarmee grote professionele beleggers die op een koersdaling speculeerden een hak te zetten. De handel in de aandelen werd tijdelijk gestaakt omdat de app niet aan zijn kapitaalvereisten kon voldaan.Robinhood is als tussenpersoon voor aandelenhandel verplicht om geld in kas te hebben om eventuele aankopen bij te passen. Robinhood wist uiteindelijk 3,4 miljard dollar aan extra financiering aan te trekken.

De werkwijze van Robinhood riep evenwel vragen op van zowel klanten als vanuit de politiek. De leiding van Robinhood moest zich ook voor een speciale commissie verantwoorden. Bovendien loopt er een onderzoek naar de tijdelijke uitval van de app.

Robinhood werd bij een financieringsronde vorig jaar gewaardeerd op 11,7 miljard dollar. Het bedrijf zou overwegen om een deel van zijn aandelen bij zijn beursgang rechtstreeks aan zijn eigen gebruikers te verkopen. Zo'n stap zou opvallend zijn omdat zogeheten retailbeleggers meestal niet de kans krijgen om bij nieuwe noteringen aandelen te kopen tegen de aanbiedingsprijs. In plaats daarvan moeten ze meestal investeren op de eerste dag van de handel, wat de prijs van het aandeel kan opdrijven.

