Hands-on met de Samsung Galaxy Fold

Pieterjan Van Leemputten is redacteur bij Data News

Samsung brengt op 3 mei de eerste vouwbare smartphone ter wereld op de markt. Data News mocht het toestel al even in handen nemen en was aangenaam verrast.

Samsung Galaxy Fold © PVL

De Fold zal te koop zijn voor 2.020 euro. Daarbij krijg je naast de telefoon ook de draadloze Galaxy Buds (de Fold heeft geen hoofdtelefoonaansluiting), een kevlar hoes die rond de twee buitenste helften van het toestel past en Galaxy Fold Support. Dat laatste is een extra dienst waarbij je als klant prioriteit krijgt bij de helpdesk, je toestel in het eerste jaar één keer voor maximum 150 euro wordt hersteld binnen de drie dagen en je ook een vervangtoestel krijgt.

...

Verder lezen? Lees gratis alle artikelen van Datanews Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd ×