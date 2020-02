Michel van der Ven is redacteur bij Data News.

Hans Similon vervoegt het directiecomité van Voka - KvK Limburg. Per 9 maart zal hij de functie van directeur Business Development en Ondernemersrelaties opnemen.

Similon heeft een brede ervaring in customer services in verschillende sectoren, waaronder sales en telecom. Hij stond onder meer mee aan de wieg en groei van Mobile Vikings, die als eerste telecomoperator het concept 'community-driven' lanceerde.

Na de verkoop van Mobile Vikings aan Medialaan, ondersteunde Similon andere bedrijven op gebied van customer en digital journeys. Hij werd mentor voor startende ondernemers bij Start-It KBC en stuurde ook bij Adecco Group projecten aan rond digitale transformatie en innovatie. In zijn laatste functie bij I3 Technologies lag de focus op technologie.

Hans Similon volgt bij Voka - KvK Limburg Dominic Schouterden op, die op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging. Schouterden kwam drie jaar geleden aan boord om het team Ondernemersrelaties vorm en structuur te geven.

