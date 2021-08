Het zou dan toch mogelijk zijn om Windows 11 op oudere, 'incompatibele' pc's te installeren. Al moet je dan wel wat met software morrelen.

De nieuwste versie van Windows 11 werd in juni aangekondigd en zou aan het einde van dit jaar uitkomen. Maar voor de meeste gebruikers is dat nog niet meteen aan de orde, want het besturingssysteem komt meteen met bijzonder strenge hardwarevereisten. Om het ding te draaien heb je ondersteuning nodig voor TPM 2.0, een Intel Core processor van achtste generatie, Zen 2 of nieuwere AMD processor, of een gelijkaardig systeem van Qualcomm, UEFI Secure Boot, en daarnaast 4GB aan RAM en 64GB aan opslagruimte. Da's een vrij stevige, moderne pc. Je kon je systeem eerder al checken (en laten afkeuren) met de PC Health Check van het bedrijf.

Die vereisten kwamen het bedrijf op wat kritiek te staan, en ze zijn ondertussen overigens wat aangepast. Onder meer de Intel Core X en Xeon W chips, en Intel Core i7 werden aan de lijst van ondersteunde hardware toegevoegd. Maar ook als je geen compatibele pc hebt, kan je het nieuwe besturingsssysteem draaien, zij het min of meer onofficieel, schrijft The Register.

Wanneer je Windows 11 installeert via de Windows Update, worden de hardwarevereisten gecheckt, en die automatische update zal niet werken wanneer je computer niet voldoet. Maar da's niet het geval wanneer je het besturingssysteem manueel installeert van een ISO-bestand, of via het Windows Insider of Media Creation Tool programma. Die manieren slaan de hardwarecheck netjes over, waardoor het mogelijk zou moeten zijn om Windows 11 ook op een wat ouder systeem te installeren.

Hoe vlot alles dan nog draait, is natuurlijk niet geweten. Microsoft geeft zelf aan dat de kans op crashes dan groter is, en het is ook maar de vraag of je alle patches en updates juist binnen gaat krijgen.

