De Hasseltse ondernemer Danny Vaes heeft een slimme laadpaal voor elektrische wagens ontwikkeld die een oplossing voor mensen zonder oprit of garage moet bieden.

Het nieuwe LUPYS-systeem (Line UP Your Street) ziet er in gesloten toestand uit als een onopvallende regenwaterpijp aan de gevel van de woning. Met een uitschuifbare arm, die ruim boven voetgangers uitkomt, kan een elektrische wagen aan de woning worden opgeladen. Met het systeem verdwijnt de noodzaak om een publieke laadpaal te plaatsen op een smal voetpad of laadkabels op de stoep toe te laten.

Naast de mogelijkheid om elektrische fietsen, steps en scooters op te laden, kan ook een verlichtingspaal met ledverlichting en mogelijk zelfs een parkeermeter in het systeem geïntegreerd worden. Daarnaast behoort de integratie van een thuisbatterij tot de mogelijkheden. 'Als rijwoningbewoner zie ik nog te weinig elektrische wagens in mijn straat, met het argument van een gebrek aan laadzekerheid en laadcomfort worden oude fossiele wagens gewoon vervangen door nieuwe', zegt Vaes. 'LUPYS biedt niet alleen een oplossing voor de broodnodige comfortabele laadinfrastructuur voor rijwoningen in de stad, maar helpt door een deelsysteem met de buurt ook het elektriciteitsnet te balanceren.'

Parkeerbeleid

Het systeem wordt dit jaar getest in Hasselt. De stad wil inzetten op zowel publieke laadinfrastructuur als semi-publieke en semi-private initiatieven, zoals LUPYS. Om een voertuig voor de woning te kunnen opladen, zal het parkeerbeleid wel afgestemd moeten worden op dergelijke systemen. Zo kan het systeem ook gedeeld worden met andere gezinnen in de buurt.

Vlaanderen telt momenteel 4.700 publieke laadpalen. Vlaams minister Lydia Peeters maakt binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht middelen vrij om 30.000 extra publieke laadpunten te voorzien tegen 2025. Dat ligt in lijn met de ambitie van het Lokaal Energie- en Klimaatplan van Vlaams minister Bart Somers. Hij wil 66.000 laadpunten realiseren tegen 2030 via de lokale besturen, één laadpunt per 100 inwoners.

