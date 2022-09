Het in biometrische oplossingen gespecialiseerde PerfectID heeft bij Angelwise en negen business angels 1 miljoen euro opgehaald. Het kapitaal zal worden gebruikt voor de internationalisatie van Palmki, PerfectID's oplossing voor persoonsidentificatie en toegangscontrole op basis van handpalmherkenning.

PerfectID, gevestigd op de Corda Campus in Hasselt, is ervan overtuigd dat handpalmherkenning de toekomst heeft als het gaat om persoonsidentificatie en toegangscontrole. Bestaande toepassingen bieden volgens het bedrijf simpelweg onvoldoende veiligheid. 'Gezichtsherkenning ondervindt nadelen op vlak van privacy en iris scanning gaat vaak gepaard met een hoog kostenplaatje. Vingerafdrukken kunnen dan weer eenvoudig worden nagemaakt. Palmki daarentegen combineert de beste eigenschappen', klinkt het. 'De technologie is gebruiksvriendelijk, werkt snel en contactloos, is veiliger dan iris scanning en is breed toepasbaar.'

Hard- en software

PerfectID ontwikkelt niet alleen de hardware maar ook de bijhorende software om te kunnen koppelen aan bestaande toepassingen. Die kunnen zowel gebruikt worden voor high-security toepassingen als bij de automatisatie van processen (zoals tijdsregistratie, betalingen, certificaten) en identiteitsmanagement.

'Wij zien veel toepassingsgebieden voor Palmki', zegt Jan Vorstermans, Managing Partner bij het early stage investeringsfonds Angelwise. 'Het gebruiksgemak en de snelheid van identificatie van deze oplossing hebben al heel wat grote klanten opgeleverd. Door die factoren zijn ook wij overtuigd van het sterke potentieel van PerfectID.'

