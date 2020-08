Nu de overname van wachtwoordendatabase Have I been Pwned niet doorgaat, wil oprichter Troy Hunt het project geleidelijk in handen van de gemeenschap geven.

Have I been Pwned (HIBP) is een online tool waar je kan nagaan of je wachtwoord ooit werd gelekt bij een groot datalek. De site werd in 2013 opgericht door de Australiër Troy Hunt, maar de man geeft al enige tijd aan dat hij op zoek is naar continuïteit, om niet langer als enige verantwoordelijk te zijn voor het intussen sterk uitgebreide project.

Hunt ging aanvankelijk op zoek naar een overnemer, maar ondanks grote interesse vond hij niet de juiste match. Daarom heeft hij nu besloten om het project in stappen open source te maken zodat een gemeenschap van ontwikkelaars een groot deel van het werk kan overnemen.

"De filosofie van HIBP is altijd geweest om de gemeenschap te ondersteunen, nu wil ik dat de gemeenschap helpt om HIBP te ondersteunen," zegt Hunt in zijn blogpost.

Het gaat daarbij hoofdzakelijk over de code achter de website en de database van Have I been Pwned. Hunt zegt dat hij daar altijd open over is geweest en dat er geen grote geheimen in zitten. Maar heel het project moet nog wel wat opgeschoond worden om het te kunnen delen met de gemeenschap. Hij houdt zich niet vast aan een tijdslijn, maar zal bepaalde delen geleidelijk aan beschikbaar stellen, waarna anderen kunnen bijdragen om bugs op te lossen of nieuwe functies toe te voegen.

Hunt zegt dat hij gaat samenwerken met mensen in de open source gemeenschap die kennis hebben van .NET en Azure, maar bovenal mensen die hij vertrouwt. HIBP is intussen uitgegroeid tot een database van meer dan tien miljard mailadressen en wachtwoorden. Alleen al in de afgelopen twee weken kwamen er bijna 96 miljoen gegevens bij.

