Nokia en Citymesh zijn klaar met de eerste fase van het private 5G-netwerk in de haven van Zeebrugge. Deel twee volgt later dit jaar.

Het netwerk dat nu is gebouwd verbindt meer dan honderd endpoints doorheen de haven en wordt onder meer gebruikt voor connectiviteit met sleepboten, sensoren voor luchtvervuiling, beveiligingscamera's en kaaisensoren. Fase 1 focust zich vooral op automatisering rondom de haven.

Fase twee, die gepland staat voor midden 2020, zal focussen op de interne werking van de haven. Bij de bouw van een nieuw dok en een offshore windmolenpark zal er ook werk gemaakt worden van connectiviteit met hoge bandbreedte en lage latency.

Intussen worden verschillende externe leveranciers aangesloten op het private 5G-netwerk. Onder meer voor dispatching, connectiviteit met containerliften en track and trace.

Port of Zeebrugge kondigde in oktober vorig jaar aan dat het een eigen 5G-netwerk zou bouwen. Het doet dat met Citymesh, dat de uitbating en end-to-end ondersteuning op zich neemt, en Nokia, dat de infrastructuur levert. Het gaat voor alle duidelijkheid niet om een openbaar netwerk dat ook door smartphones kan worden gebruikt, wel om een industrieel netwerk voor Port of Zeebrugge en haar partners.

