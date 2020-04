Verschillende Belgische wetenschappers en experts hebben de afgelopen maand de voor- en nadelen van een contact tracing app afgewogen, vooral met het zicht op een volgende pandemie. In een paper roepen ze op om de voor- en nadelen te bekijken. Een app kan helpen, maar is niet altijd zaligmakend.

De paper in kwestie bespreekt de factoren die we als maatschappij in acht moeten nemen om een contact tracing app uit te rollen om een pandemie te beperken. De tekst is het werk van wetenschappers van de KU Leuven, het Instituut voor Tropische Geneeskunde, GSK, VUB, maar ook experts van andere organisaties. Het gaat om een transdisciplinair team dat wil leren uit de huidige covid-19 pandemie met het zicht op een volgende crisis.

De auteurs spreken zich niet uit voor of tegen een app. Wel willen ze wijzen op de belangrijkste factoren en uitdagingen bij het al dan niet uitrollen van zo'n app. De focus ligt daarbij niet op de huidige covid-19 uitbraak, maar eerder op toekomstige pandemieën. Door hun paper publiek te maken hopen ze ook dat andere experts hun bijdrage geven aan het debat.

Een voor de hand liggend vraagstuk is de garantie op privacy. In de paper wordt gewaarschuwd dat in crisistijden privacykwesties vaak opzij worden geschoven. Het gaat daarbij niet alleen om de anonimiteit zelf. "Dit moet niet alleen goed worden gepland, maar ook heel transparant zijn. De meeste apps beloven dat data binnen een bepaalde tijd wordt verwijderd, maar hun andere privacytoepassingen kunnen variëren. Privacy varieert ook per cultuur, instituut en overheid," staat te lezen in de tekst.

Maar er zijn ook andere aspecten, vaak eigen aan het virus, die een rol spelen. Als een virus zich breed kan verspreiden vooraleer een infectie wordt opgemerkt, dan is het al snel onmogelijk om de ketting van infecties te traceren.

Ook moet een contact tracing app worden bekeken in combinatie met andere maatregelen, zoals een quarantaine van gediagnoseerde personen. In sommige gevallen zal het nodig zijn om langer dan een maand te kunnen traceren. Maar ook de cultuur van een bevolking, hun bereidheid om maatregelen op te volgen, het vertrouwen in de overheid en big data spelen een grote rol in het ontwikkelen en nuttig zijn van een app.

De volledige paper kan je hier nalezen. Onderaan doen de auteurs een oproep aan experts om zelf opmerkingen of aanvullingen te geven.

