Heel wat Europese CIO's en IT-afdelingen ontevreden over leveranciers

EuroCIO voerde voor de tweede maal een onderzoek uit onder meer dan 100 bedrijven ('users') naar de relatie tussen die eindgebruikers en hun IT-leveranciers ('suppliers') en hun tevredenheid over het aanbod aan clouddiensten en on-premise services. Het resultaat is volgens EuroCIO "een wake-up call voor de leveranciers".

Zo heerst er blijkbaar heel wat ontevredenheid bij de CIO's en IT-afdelingen over sommige clouddiensten. In die mate dat het volgens EuroCIO zelfs een rem is op de verdere adoptie van clouddiensten in Europa. Een tweede probleem dat het onderzoek aan het licht brengt zijn de weinig flexibele opties rond het beheer van contracten en licenties van de grote IT-leveranciers zoals Microsoft, Oracle, SAP, IBM en Salesforce.

Beltug was als lid van EuroCIO betrokken in de studie. Dat Belgische bedrijven goeie relaties willen met hun softwareleveranciers bleek overigens ook al uit een eigen Beltug-studie. Zo is de licentiepolitiek van de grote softwarespelers een topprioriteit voor de IT-afdelingen.

EuroCIO deelde de resultaten ondertussen al met het Directoraat-generaal (DG) Concurrentie van de Europese Commissie dat mee waakt over de Europese mededingingsregels. EuroCIO hoopt ook op individuele gesprekken met de leveranciers om zo beter werk te kunnen maken van sterke, uitgebalanceerde en innovatieve samenwerkingen met hen.