is redacteur bij Data News

Websiteplatform Heftig.be doet haar vierde overname. Zo breidt het haar klantenbestand uit. Volgend jaar wil het bedrijf ook naar het buitenland trekken.

Heftig.be biedt een SaaS-product aan waarmee bedrijven en organisaties zelf hun website kunnen opzetten en onderhouden. De leverancier zelf onderhoudt de technologie en biedt gratis ondersteuning. Daarmee wil het zich onderscheiden van grote platformen zoals Drupal of WordPress, waar iets meer technische kennis voor vereist is.

Momenteel rondt het bedrijf de overname af van Acoma, een websitebouwer uit Aalter. De zaakvoerder zelf gaat zich meer toeleggen op consultancy-activiteiten waardoor Heftig de klanten overneemt. Er zijn verder geen werknemers van het bedrijf.

"Vandaag hebben die klanten een website die ooit voor hen is ontwikkeld. De bedoeling is dat we ze na de overname overzetten naar ons platform, zegt Cedric Spillebeen, zaakvoerder en oprichter van Heftig.be. Daar wordt de site vervolgens automatisch up-to-date gehouden.

Naar 2020 toe wil Cedric Spillebeen ook in het buitenland groeien. Dat zal gebeuren onder een nieuwe, internationalere, naam die binnenkort wordt onthuld. In eerste instantie kijkt hij daarvoor naar Nederland, mogelijk met bijkomende overnames.