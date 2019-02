Heidi Rakels bekroond tot ICT Woman of the Year

Het was al voor de tiende keer dat Data News een award uitreikte voor de 'ICT Woman of the Year'. Heidi Rakels (Guardsquare) treedt in de voetsporen van Ingrid Gonnissen.

In een vorig leven was de 50-jarige Heidi Rakels bij het brede publiek bekend als medaillewinnende judoka: een mooie sportcarrière die ze definitief afsloot in 2004. Sindsdien werkt Rakels in de ICT-sector: "Ik ben blij dat ik burgerlijk ingenieur in computerwetenschappen geworden ben, parallel aan m'n sportcarrière."

Toen ze op 36 jaar de judowereld vaarwel zei, wou Heidi gaan programmeren. Een succesvol open source project van haar vriend wakkerde haar zin voor ondernemen aan. "We beslisten om een commercieel bedrijf op te richten rond security, omdat we daar veel vraag naar zagen en we dat niet via het open source project konden leveren. Toen onze eerste versie klaar was, hebben we GuardSquare opgericht in 2014."

Dat gebeurde van bij aanvang met een internationaal doelpubliek voor ogen. Binnen een week was er een eerste grote bank klant en nog steeds huist de helft van de klanten van GuardSquare in de bancaire sector. Dit jaar won haar bedrijf de vijfde editie van Deloittes Technology Fast 500, wat van hen het snelst groeiende technologiebedrijf van het jaar maakt. Guardsquare zette in drie jaar tijd een omzetgroei van 4.700 procent neer en haalde 2 miljoen euro winst uit een omzet van 6 miljoen euro. En wie de actualiteit volgt, zag ongetwijfeld dat Guardsquare eind januari maar liefst 29 miljoen dollar ophaalde bij Battery Ventures, dat meteen ook de meerderheidsaandeelhouder wordt. De hoofdzetel blijft wel in Leuven en de bedoeling is dat er nog een tiental ingenieurs bij komen om zo naar zeventig medewerkers te gaan.

Met haar knappe ondernemersverhaal haalde Heidi het van Karen Boers (BeCode/StartUps.be), Laurence Janssens (Microsoft), Barbara Van Den Haute (Informatie Vlaanderen) en Irene Veldstra (Getronics). Namens de voltallige jury: proficiat aan alle genomineerde dames.

Sanne Vermeiren uitgeroepen tot Young ICT Lady of the Year

Voor de achtste keer ondertussen ging Data News ook op zoek naar een 'Young ICT Lady of the Year'. Daarmee wil Data News de belangstelling trekken van (jonge) dames voor een loopbaan in de ICT-sector. Iedere vrouw die niet ouder is dan 35 jaar en werkzaam is in een ICT-bedrijf of in een ICT-functie kon zich kandidaat stellen of voorgesteld worden door een collega. Uit alle inzendingen selecteerde de jury tien genomineerden die u, beste lezer, via online voting naar een top-5 herleidde.

Die vijf dames mochten zichzelf komen voorstellen aan de jury, die uiteindelijk Sanne Vermeiren, functional software engineer bij Cegeka, verkoos als Young ICT Lady of the Year.

We zijn er van overtuigd dat Sanne haar titel trots zal dragen, en een rolmodel zal zijn. Ze zal ook actief meehelpen aan het helpen oplossen van het tekort aan (jonge) IT-dames. Zo promootte ze als vrijwilliger bij WeGoSTEM al dit programma binnen Cegeka, en werkt ze ook actief in de 'Cegeka Young Talent Community'. Bovendien speelt ze ook al met een idee om 17- en 18-jarige jongedames te laten kennis maken met IT-bedrijven.