Van de wasmachines, ovens, koelkasten en ander slim witgoed dat de laatste jaren is uitgekomen, wordt ongeveer de helft ook effectief door gebruikers aangesloten op het internet. Tot spijt van de fabrikanten.

Dat moet blijken uit een rapport van de Wall Street Journal. Een fabrikant als LG meldt dat minder dan de helft van de slimme toestellen die het verkoopt aangesloten blijft op wifi. Een andere fabrikant, Whirlpool, heeft het over 'meer dan de helft'. In een aantal gevallen gaat het om gebruikers die hun toestel wel bij installatie aansluiten, maar het niet aanpassen als ze bijvoorbeeld op een andere netwerkprovider overschakelen. In veel gevallen gaat het echter ook over gebruikers die hun toestel nooit aansluiten op het internet. En dat is spijtig, zegt LG aan de krant: 'De uitdaging is dat consumenten niet de echte waarde zien die fabrikanten zien als het aankomt op hoe die data hen op lange termijn kan helpen.' Voor fabrikanten is die waarde alvast vrij gekend. Zij krijgen extra data over hoe hun toestellen gebruikt worden, en kunnen zo bijvoorbeeld sneller vervangfilters en andere onderdelen verkopen. Voor klanten is die afweging momenteel niet zo makkelijk te maken. Slimme IoT-toestellen vormen in bepaalde gevallen een security-risico en slurpen een hoeveelheid data die vaak met erg vage privacy-overeenstemmingen gepaard gaat. Vraag is maar of het dat waard is om een berichtje te krijgen wanneer de was klaar is.