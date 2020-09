Fluvius verlengt het aanbod om in te tekenen op haar glasvezelnetwerk. Volgens Het Belang van Limburg heeft iets meer dan de helft dat momenteel gedaan.

Fluvius heeft een testproject lopen rond fiber-to-the-home. Daarbij kunnen huishoudens in Antwerpen, Diksmuide, Gent, Genk en Poperinge intekenen op een gratis glasvezelinstallatie.

Volgens Het Belang van Limburg hebben momenteel 2.700 van de 4.500 gezinnen in Genk dat gedaan. Het aanbod wordt nu verlengd. Wim Dries, burgemeester van Genk en ondervoorzitter van Fluvius merkt op dat Genk het goed doet ten opzichte van andere testgebieden. Maar dat er bijvoorbeeld in appartementsblokken een akkoord moet zijn met alle eigenaars.

Fluvius levert zelf geen internetdiensten, maar voorziet wel een open glasvezelnetwerk dat andere operatoren kunnen gebruiken om internet aan te bieden. Het spreekt daarmee onder meer met Telenet over de verdere uitbouw. Proximus is momenteel al enkele jaren bezig aan haar eigen FTTH-netwerk. Ook dat wil het openstellen voor anderen, maar een samenwerking met Fluvius lijkt daar niet aan de orde.

