Het aantal verscheepte desktops en notebooks is met 55 procent gestegen in het eerste kwartaal van 2021. De groei oogt extra hoog door een tegenvallend eerste kwartaal van 2020.

Dit blijkt uit cijfers van Canalys. Het totaal aantal verscheepte units in Q1 2021 komt uit op 82,7 miljoen stuks. Dit is het hoogste aantal sinds 2012. Backlogs voor bestellingen uit 2020, voornamelijk voor laptops, droegen bij aan de groei. Er is echter ook nieuwe vraag naar notebooks nu kleine bedrijven met hun herstel beginnen.

Het aantal verscheepte notebooks en mobiele werkstations is op jaarbasis met 79 procent gestegen tot 67,8 miljoen stuks. Ook het desktop-segment laat een kleine opleving zien, waardoor de krimp licht afneemt. Het aantal verscheepte desktops en desktop werkstations is met 5 procent gedaald naar 14,8 miljoen stuks.

Dubbelcijferige groei

Het sterke herstel na een zwak eerste kwartaal zorgt bij alle spelers in de top 5 voor een dubbelcijferige groei. Lenovo blijft marktleider in de PC-markt met een marktaandeel van 25 procent. Het bedrijf zag het aantal verscheepte units met 61 procent stijgen tot 20,4 miljoen stuks. HP volgt met 19,2 miljoen verscheepte units en een stijging van 64 procent ten opzichte van Q1 2020.

© Canalys

Dell verloor marktaandeel ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020. Het bedrijf blijft echter op de derde positie staan en verscheepte 23 procent meer units dan in Q1 2020. Het totaal komt uit op 12,9 miljoen stuks. Apple en Acer sluiten de top 5 af met respectievelijk 6,6 en 5,7 miljoen verscheepte units. De top 5 spelers zijn gezamenlijk goed voor 78,5 procent van alle verscheepte PC's in Q1 2021.

'Schaarste leidt tot innovatie'

'De problemen in de leveranciersketen die de industrie plagen zijn een goed probleem om te hebben', zegt Rushabh Doshi, research director bij Canalys. 'Nu de gemiddelde prijzen stijgen door schaarste aan interne hardware zorgt innovatie in ontwerp voor langetermijnwijzigingen in de manier waarop PC-vendoren naar vraag en aanbod kijken.'

Maar tegelijk geeft Canalys aan dat ondanks pogingen om die obstakels weg te werken, de pc-markt het merendeel van het jaar zal geplaagd worden door leveringsproblemen.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

