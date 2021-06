12,3 exabytes werden er vorig jaar verbruikt via de vaste internetverbindingen in ons land. Dat is ruim de helft meer dan in 2019. Ook mobiel dataverkeer stijgt, maar minder dan andere jaren.

In 2018 ging het nog om 6,1 exabyte aan data via het vaste netwerk. Dat steeg in 2019 met 33 procent tot 8,1 exabyte. Maar vorig jaar ging het om een stijging van 52 procent. Dat blijkt uit cijfers van telecomregulator BIPT. Dat de stijging zo hoog ligt is te wijten aan de coronacrisis waardoor vrijwel iedereen thuis zat.

Ook het aantal vaste breedbandverbindingen steeg met 3,1 procent tot 4,73 miljoen. Zo had vorig jaar 98,9 procent van de Belgische huishoudens breedband. 66 procent van hen heeft een geadverteerde downloadsnelheid van honderd Mbps of hoger. Vorig jaar was dat 63. procent.

Dubbel zoveel glasvezel

Het aantal VDSL-lijnen groeit met 1,9 procent tot iets meer dan twee miljoen. Het aantal kabelverbindingen met een snelheid hoger dan 30 Mbps stijgt met 4,6 procent en ligt op net geen 2,5 miljoen.

Het aantal glasvezelverbindingen groeide in 2020 met 51 procent, al vertegenwoordigen ze vandaag nog maar 1,9 procent van alle breedbandverbindingen. Het afgelopen jaar sloot Proximus zo'n 153.000 huizen aan op haar glasvezelnetwerk, naar een totaal van 460.000. De bedoeling is dat die uitrol binnenkort nog versnelt.

11,99 miljoen simkaarten

Het BIPT laat ook weten dat er eind vorig jaar 11,99 miljoen simkaarten in omloop zijn voor consumenten en professionals, een stijging van 0,3 procent. Daar komen nog vier miljoen miljoen M2M simkaarten bij (die onder meer in machines zitten). Hier gaat het om een groei van 32 procent, goed voor 0,99 miljoen nieuwe M2M-simkaarten. Het aantal mobiele datasimkaarten ligt op 10,34 miljoen en steeg met drie procent.

Meer mobiel bellen, minder buitenland

Het afgelopen jaar werden er 3,3 miljoen minuten meer gebeld door mobiele gebruikers. Samen belden we 21,7 miljard minuten, dat is achttien procent meer dan in 2019. De twee jaar voorheen was dat telkens maar drie procent. Het BIPT merkt wel op dat er door de reisbeperkingen 27 procent minder werd gebeld door Belgen vanuit het buitenland en 9 procent minder door buitenlandse gebruikers op het Belgische netwerk.

Wat wel daalt is het aantal sms-berichten. We verstuurden vorig jaar nog 14,5 miljard smsjes, negentien procent minder dan in 2019.

Groei mobiele data vertraagt

Ook het mobiele dataverkeer nam vorig jaar toe, maar minder fel dan voorheen. Hiervoor wijst het BIPT opnieuw naar corona, waardoor we veel vaker onze smartphones op wifi in plaats van het 4G-netwerk gebruikten.

In totaal werd er vorig jaar 433 petabyte verbruikt, 109 petabyte of 34 procent meer dan in 2019. In 2019 ging het nog om een groei van 59 procent of 120 petabyte.

Vaste telefonie en VoIP

Het aantal vaste lijnen blijft intussen dalen met 7,5 procent tot 3,64 miljoen. Al was er volgens het BIPT in 2020 wel 14,7 procent meer spraakvolume. Uit een gebruikersenquête van de regulator blijkt trouwens wel dat voor het eerst onder consumenten internettelefonie (VoIP) meer wordt gebruikt dan klassieke vaste telefonie: 57 procent ten opzichte van 53 procent.

